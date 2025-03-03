Hakkari’de 68 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu

HAKKARİ’DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Hakkari merkezli olarak İstanbul ve Mersin’de gerçekleştirilen bir operasyonda, sahte rezervasyon ve sahte ürün satışı yapan bir grubun izine ulaşıldı. Kendilerini “arabulucu” olarak tanıtan bu şüphelilerin, toplamda 83 kişiyi dolandırarak 68 milyon lira gelir elde ettikleri belirlendi. Hakkari Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştır.” denildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Operasyondaki gelişmeler sonucunda, Mersin ve İstanbul’da bulunan yedi kişiye eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda, örgüt lideri olduğu tespit edilen R.Ş. ile birlikte toplamda beş şahıs yakalandı. Açıklamada, “Şüphelilerin sahte rezervasyon oluşturmak, kendilerini arabulucu olarak tanıtmak, alışveriş sitelerinde sahte ürün satışı yapmak suretiyle 83 mağdur şahsı toplamda 68 milyon lira tutarında dolandırarak suçtan gelir elde ettikleri tespit edilmiştir.” ifadeleri de yer aldı. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın internet ortamında güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.” denildi.