Gündem

Hakkari’de 68 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu

hakkari-de-68-milyonluk-dolandiricilik-operasyonu

HAKKARİ’DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Hakkari merkezli olarak İstanbul ve Mersin’de gerçekleştirilen bir operasyonda, sahte rezervasyon ve sahte ürün satışı yapan bir grubun izine ulaşıldı. Kendilerini “arabulucu” olarak tanıtan bu şüphelilerin, toplamda 83 kişiyi dolandırarak 68 milyon lira gelir elde ettikleri belirlendi. Hakkari Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştır.” denildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Operasyondaki gelişmeler sonucunda, Mersin ve İstanbul’da bulunan yedi kişiye eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda, örgüt lideri olduğu tespit edilen R.Ş. ile birlikte toplamda beş şahıs yakalandı. Açıklamada, “Şüphelilerin sahte rezervasyon oluşturmak, kendilerini arabulucu olarak tanıtmak, alışveriş sitelerinde sahte ürün satışı yapmak suretiyle 83 mağdur şahsı toplamda 68 milyon lira tutarında dolandırarak suçtan gelir elde ettikleri tespit edilmiştir.” ifadeleri de yer aldı. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın internet ortamında güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.” denildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Engelli Çocukla Çatıda İntihara Kalkıştı

Yalova'da bunalıma giren 45 yaşındaki B.S.S., 8 yaşındaki engelli oğlu ile yüksek bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu; ekipler tarafından ikna edildi.
Gündem

Öldürüldüğü 19 Yıl Sonra Öğrenildi

Fethiye'de 19 yıl kayıp olan Erdoğan Bozkurt'un kemikleri bulundu; yapılan incelemenin ardından defnedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.