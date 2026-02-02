Hakkari’de Ahırın Çatısı Kar Ağırlığına Dayanamadı

hakkari-de-ahirin-catisi-kar-agirligina-dayanamadi

Yüksekova’da KAR YÜKÜ ÇATILARI ÇÖKTÜ

Yüksekova ilçesinde son dönemlerin en ağır kar yağışının ardından, Akalın köyünde Rayif Onat’a ait odunluk ve ahır olarak kullanılan yapının çatısı, kar kütlelerinin sağladığı ağırlıkla çöktü. Sabah saatlerinde durumu fark eden Onat, komşularından yardım talep etti. Köydeki vatandaşların yardımlarıyla enkaz altında mahsur kalmış olan 6 keçi kurtarılırken, 1 koyun ve 1 oğlağın telef olduğu tespit edildi. Çökme olayı sonucunda odunlukta bulunan ev eşyaları da hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

“BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADIM”

Yaşadığı büyük mağduriyet hakkında açıklama yapan 4 çocuk babası Rayif Onat, ilçede son 10 yılın en zorlu kışını yaşadıklarını dile getirdi.

