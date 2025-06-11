Hakkari’de Arama Kaydı Bulunan Kişiler Yakalandı

ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in önderliğinde asayiş toplantısı yapıldı. Valilikte gerçekleştirilen bu toplantıda, mayıs ayında meydana gelen olaylar, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırılarak değerlendirildi.

SUÇ ORANLARINDA AZALMA GÖRÜLDÜ

Geçen yılın aynı dönemine göre yapılan değerlendirmeye göre asayiş olaylarında yüzde 7, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 23, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 34, kasten yaralama olaylarında yüzde 10, hırsızlık vakalarında yüzde 50 ve dolandırıcılık suçlarında yüzde 31 oranında azalma yaşandı. Ayrıca, kaçakçılık suçlarının tespit edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise yüzde 8 artış kaydedildi. Kentte çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 407 kişi yakalandı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirleri katıldı.