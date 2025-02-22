Hakkari’de Çığ İçme Suyunu Tehdit Ediyor

HAVA ŞARTLARI ETKİLİ OLDU

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ve çevresinde kar yağışı ile soğuk hava, etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçeye 22 kilometre mesafedeki 100 haneli ve 750 nüfuslu Karabey köyünde içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekeye çığ düştü.

ŞEBEKE SUDAN MAHRUM KALDI

Düşen çığ nedeniyle borular zarar gördü ve şebeke suyu az miktarda akmaya başladı. Köylüler, bölgede devam eden çığ tehlikesi nedeniyle onarım yapılamadığını dile getirerek yetkililerden yardım talep etti.

Köye 3 kilometre uzaklıkta yer alan ana su kaynağına gitme fırsatını ancak 3 gündür süren kar yağışının ardından elde edebildiklerini ifade eden İlhan Yılmaz şöyle konuştu: “Kar yağışının durmasının ardından bölgeye gittiğimizde kaynağın bulunduğu alana çığ düştüğünü gördük. İkinci bir çığ riski olduğu için çalışma yapmadan geri dönmek zorunda kaldık. Boruların tamamen donmaması için bir an önce çalışma yapılmalı. Yetkililerden yardım bekliyoruz.”