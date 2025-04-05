Hakkari’de Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı

HAKKARİ’DE ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI: DEREÇİK BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hakkari’nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak yağış, yerini yoğun dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından ilçe merkezi adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU TANELERİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

İlçe sakinleri, fındık büyüklüğündeki dolu tanelerinin araçlarına zarar vermemesi için çeşitli önlemler aldı. Araçlarını korumak isteyen vatandaşlar, karton ve battaniye gibi malzemeler kullanarak araçlarını dolu yağışından korumaya çalıştı.