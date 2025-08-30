Gündem

Hakkari’de Trafik Kazası: 4 Ölü

KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Hakkari’nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası civarında bir trafik kazası gerçekleşti. Hakkari yönüne ilerleyen bir TIR ile karşı yönden gelen bir kamyonet çarpıştı. Bu çarpışma sonucu kamyonetteki 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından durumun bildirilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılara olay yerine ulaşan ekipler müdahalede bulundu ve sonrasında yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

