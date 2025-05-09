Hakkari-Van Yolundaki Riskler Tünellerle Aşıldı

DEV ESERLER BİLGİSİ

Türkiye’nin dört bir yanında büyük projeler hayata geçiyor. Van’ın Başkale ilçesi sınırlarında bulunan 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde, olumsuz hava koşullarında ulaşımda aksamaların yaşanmaması için inşa edilen 3150 metre uzunluğundaki tünelin Van-Hakkari yönündeki tüpü, 15 Kasım 2024’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla açıldı.

SORUNLAR AŞILDI

Daha önce 40 dakika süren güzergahtaki yolculuk, tünel sayesinde birkaç dakikaya düştü. Kar, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle geçmişte yolda kalan yöre halkının yaşadığı sıkıntılar tamamen ortadan kalktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yüksekova-Yeniköprü Yolu Projesi de devam ediyor.

TÜNEL VE YOL PROJELERİ

Bu proje çerçevesinde Hakkari-Yüksekova kara yolunun Yeniköprü mevkiinde 2019’da çift tüp olarak inşasına başlanan 3965 metrelik tünel, ocak ayında araç geçişlerine açıldı. Tünelin devreye girmesiyle sürücüler, sık sık taş düşmeleri, heyelan ve kışın çığ riskinin yaşandığı güzergah yerine tüneli tercih ederek güvenli bir yolculuk yapma olanağı buldu. Proje kapsamında toplamda 660 metre uzunluğunda üç köprü ve 6,7 kilometrelik bölünmüş yolun inşası da devam ediyor. Sürücüler ve yolcular, Van ve Hakkari’deki bu projeler sayesinde daha konforlu yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

TÜNELİN GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR

Yaklaşık 20 yıldır Van’dan Hakkari’ye yük taşımacılığı yapan Nevzat Çiftçi, tünelin bölge için büyük bir hizmet olduğunu belirtirken, “Önceden burada çok kaza oluyordu ve yol sıklıkla trafiğe kapanıyordu. Ama şimdi işimiz çok kolaylaştı. Kışın bu yol bir kabus oluyordu; şimdi tünelle bir saatlik yol 5 dakikaya indi” şeklinde konuştu.

YENİ HİZMETLERİN ÖNEMİ

Uzun yıllar otomobiliyle Van’dan Hakkari’ye giden Gürkan Dönmez, tünelin önemli bir yatırım olduğunu vurguladı ve “Kışın yolda kalmak zorundaydık ama şimdi çok farklı. Devletimizden Allah razı olsun. Bölgeye önemli bir hizmet kazandırıldı” diyerek tünelin faaliyete geçmesinin kendileri için büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti.

GÜVENLİ SEYAHAT İMKANI

Sürücülerden Onur Kapusuz, “32 virajlar” olarak bilinen bu güzergahın artık tarih olmuş olduğunu belirtti. “Otomobille 35-40 dakika gittiğimiz yol tünel sayesinde 5 dakikaya indi. Ulaşımımız rahatladı” dedi. Hakkari’de Yeniköprü Tüneli’ni kullanan vatandaşlardan Orhan Kılıç, taş düşme ve heyelan risklerinin azalmasıyla artık eski yolda kalmadıklarını, 5 dakikada bu güzergahı geçtiklerini vurguladı.

YENİ PROJELERİN GEREKLİLİĞİ

Hakan Avcı, bölgenin zorlu coğrafyasının tünel çalışmalarını gerekli kıldığını belirtti. “Bu tür projelere ihtiyacımız var. Tüneli sık sık kullanıyoruz ve harika bir proje olduğunu düşünüyorum. Diğer tünel ve yol çalışmalarının tamamlandığında ulaşım daha da kolaylaşacak” şeklinde ifadelerde bulundu.