Hakkı Alkan Açıklama Yaptı, Jankovic Tepki Gösterdi

TEKNOLOJİ YAYINCILIĞINDA KRİZ ORTAYA ÇIKTI

ShiftDelete.net, teknoloji yayıncılığı alanında faaliyet gösterirken son günlerde dikkat çekici bir kurumsal krizle karşı karşıya kalıyor. Şirketin sahibi Hakkı Alkan’ın, yıllardır birlikte çalıştığı Genel Yayın Yönetmeni Samet Jankovic’e ofiste saksı fırlattığı anların görüntüleri sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Yaşanan olaydan sonra Alkan, kişisel X hesabında bir video paylaşarak durumu “üzücü bir an” olarak tanımladı. Alkan, “Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım” diyerek Jankovic’in avukatının 5.5 milyon TL tazminat istediğini, bu rakamı fazla bulduğunu ve anlaşma sağlanamayınca görüntülerin sızdırıldığını öne sürdü. “Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz.”

ÖZÜR VE TEPKİLER ÇERÇEVESİNDE

Hakkı Alkan, Samet Jankovic’ten özür dilediğini belirterek, “Sevenlerimi hayal kırıklığına uğrattım. Size söz veriyorum: Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz.” dedi. Ancak Alkan’ın paylaşımının hemen altında Jankovic’ten gelen yanıt dikkat çekti. Jankovic, “Sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor, herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman, benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor. Keşke bu durum yaşanmasaydı. 5 milyon ise benden gitmedi. Avukatlarım belirledi” ifadelerini kullandı.

Samet Jankovic’in paylaştığı video, olayları kamuoyuna taşıdı. Jankovic, uğradığı saldırıya dair, “Lütfen sormak istiyorum. Siz çalışanlarınıza nasıl davranıyorsunuz ya? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Yani böyle bir şeyin mümkün olabilir mi ya?” şeklinde sordu. Çalışırken baskı gördüğünü öne süren Jankovic, “Teknoloji içeriği üretmemize izin vermiyorlar. Daha sonrasında dedi ki sana verdiğim bu primi iptal ediyorum. Bunların hepsi bu arada yazılı. Ve ben tek kaldım.” diyerek yaşadığı zorlukları aktardı.

ÇALIŞMA KOŞULLARINA DİKKAT ÇEKİLMESİ

Jankovic, “İşlere yetişmek mümkün değil ama buna rağmen kanala her gün video giriliyor. 1 öğlen videosu, bir de akşam videosu alıyorum. Bunların hiçbir şekilde mesai ücretini ben almadım.” diyerek çalışma koşullarına dikkat çekti. Yaşanan bu olaylar, teknoloji yayıncılığı sektöründeki çalışma ortamı hakkında önemli tartışmalara yol açtı.