Hakkı Alkan, Yöneticisine Saksı Attı

Hakkı Alkan’ın Olay Anı Sosyal Medyada Yayılmaya Devam Ediyor

Shiftdelete’in kurucusu Hakkı Alkan, sitenin genel yayın yönetmenine saksı fırlattığı anlar sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Bu anlar, kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde yayılarak dikkat çekiyor. Alkan’ın bu davranışı, izleyicilerde çeşitli tepkilere yol açtı.

Toplumsal Tepkiler ve Tartışmalar

Yaşanan bu olay, birçok kişi tarafından eleştiriliyor. Gözlemciler, bu tür davranışların profesyonellikten uzak olduğunu vurguluyor. Sosyal medya kullanıcıları, Alkan’ın hareketini farklı şekillerde yorumluyor; bu durum, platformlarda tartışmalara sebep oluyor.

Denizli’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Aydın’a sıçrayarak tekrar büyüdü. Bölmekaya ve Bostanyeri Mahalleleri'ndeki evler ve tarım alanları tehlikeye girdi.
Fenerbahçe, Ederson’a Kaleyi Emanet Etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgisini çeken Ederson'u Manchester City'den transfer etti. Kaleci için 13-14 milyon Euro bonservis ödenecek. Tüm şartlar başarıyla sağlandı.

