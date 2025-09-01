Hakkı Alkan, Yöneticisine Saksı Attı

Hakkı Alkan’ın Olay Anı Sosyal Medyada Yayılmaya Devam Ediyor

Shiftdelete’in kurucusu Hakkı Alkan, sitenin genel yayın yönetmenine saksı fırlattığı anlar sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Bu anlar, kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde yayılarak dikkat çekiyor. Alkan’ın bu davranışı, izleyicilerde çeşitli tepkilere yol açtı.

Toplumsal Tepkiler ve Tartışmalar

Yaşanan bu olay, birçok kişi tarafından eleştiriliyor. Gözlemciler, bu tür davranışların profesyonellikten uzak olduğunu vurguluyor. Sosyal medya kullanıcıları, Alkan’ın hareketini farklı şekillerde yorumluyor; bu durum, platformlarda tartışmalara sebep oluyor.