Haksızlık Tüm Topluma Yönelik Tehdittir

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NA DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından, CHP’nin Maltepe’de gerçekleştirdiği mitingde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş kürsüye çıktı. Yavaş, “Cumhuriyetin başkentinden selam” diyerek başladığı konuşmasında adalet, hukuk ve gençlerin toplumdaki rolüne vurgu yaptı. Yavaş, “Bu bir kişinin değil, halkın davasıdır” ifadesiyle Ekrem İmamoğlu’nun durumunu ve genel sorunları dile getirdi.

HUKUKUN DURUMU VE ADALET SERZENİŞİ

Mansur Yavaş, hukukun durumuna ilişkin eleştirilerde bulundu. “Vicdanlar sızlıyor. Hukukun gözü artık bağlı değil, kimi görmek istiyorsa ona görüyor. Adalet terazisi bozulmuş.” diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “bir umudun cezalandırılması” şeklinde tanımladı. Yavaş, bu durumun, halkın iradesinin bazı güçleri aştığını belirterek, “Bu halkın oylarıyla İstanbul’u kazanan bir isim susturulmak isteniyor.” dedi. Yavaş, yaşananların yalnızca bir kişiye değil, tüm topluma yönelik bir tehdit olduğunun altını çizdi.

GENÇLERİN ROLÜ VE DESTEKLEME TALEBİ

Konuşmasında gençlere geniş bir yer veren Yavaş, “Ekrem Başkan’a yapılanın ardından ilk sokağa çıkan gençler oldu. Bayrak ve Atatürk etrafında birleştiler. Anayasal taleplerini medenice dile getiriyorlar.” diyerek gençlerin adalet arayışını övdü. “Bu gençlerin kılına zarar gelmemeli. Devlet, onların güvenliğini sağlamalı.” diyerek gençlerin susturulmaya çalışıldığını, fakat bunun başarılamayacağını vurguladı. “Onlar korkuyu değil, cesareti Atatürk’ten öğrendi.” sözleriyle gençlerin önemini dile getirdi.

HUKUKSUZLUĞUN EKONOMİYE ETKİLERİ

Yavaş, hukukun çöküşünün ekonomik sonuçlarına da değindi. “Hukuk yerle bir olursa yatırımcı kaçar, genç kaçar, umut kaçar. Ekonominin temeli güvendir. Milletin sırtına yüklenen her hukuksuzluk, cüzdanına zam olarak döner.” dedi. Adaletin eksikliğinin ekmeği küçülttüğünü söyleyen Yavaş, “Bu düzen mutlaka değişecek.” diyerek iyimser bir tablo çizdi.

BİRLİK VE MÜCADELE MESAJI

Mansur Yavaş, konuşmasını birlik ve mücadele mesajıyla sonlandırdı. “Biz bu toprağın hamuruyuz, ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma tehdittir ve halkın gücü bu tehdide kalkandır.” diyerek Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu seçilmişler için özgürlük talebinde bulundu. “Silivri kapatılsın. Cezaevleriyle değil, onları kapatmakla övünmeliyiz.” dedi ve “Her şey çok güzel olacak.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

MITINGİN ETKİSİ

Maltepe Mitingi, Ekrem İmamoğlu’nun durumuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenmekteydi ve geniş bir katılımla gerçekleşti. Mansur Yavaş’ın konuşması, adalet ve demokrasi taleplerini öne çıkarırken, gençler ve halka yönelik mesajları sosyal medyada yankı buldu. Miting, CHP’nin bu süreçteki tutumunu destekleyenler tarafından ilgiyle izlendi.