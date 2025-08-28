Hal Yasası’nda Yenilik… Ceza Geliyor

MARKETLER ÜRETİCİLERE YER TAHSİSİ YAPACAK

Meyve-sebze üreticileri için marketlerde yer tahsisi yapılması gerektiği belirtiliyor. Tarım sektöründe, tarladan markete kadar fiyatların uzun yıllar boyunca artması sorunu çözülmek isteniyor. Bu amaçla hazırlıkları süren Hal Yasası, kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni düzenleme ile marketler, sebze ve meyvelerin belirli bir kısmını doğrudan üreticilerden satın almak zorunda olacak. Belirlenecek oran, toplam sebze-meyve standının en fazla yüzde 20’si kadar olacak.

CEZALAR VE DESTEKLER

Yeni yasada, yükümlülüklere uymayan perakendecilere her yıl 50 milyon lira idari para cezası uygulanacağı ifade ediliyor. Üreticilere kiralama, arsa, depolama ve nakliye desteği verileceği de belirtiliyor. Hal içindeki komisyoncular arasında mal devrinin ve satışının yasaklanacağı vurgulanıyor. Ayrıca, hallerde piyasayı manipüle etmesi tespit edilen kişilere verilen para cezası artırılacak ve 177 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılacak. Bozulmuş ürünleri uygunsuz alanlara atanlara ise 200 bin lira ceza uygulanacak.

MECLİS’E SUNULMA ZAMANI

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemenin, 1 Ekim sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.