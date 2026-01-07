Haldun Dormen’den Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

ÇOK SAYIDA PROJEDE YER ALAN 97 YAŞINDAKİ USTA İSİM HASTANEYE KALDIRILDI

97 yaşındaki yönetmen, oyuncu ve eğitmen Haldun Dormen, bir dizi projede yer almasının ardından acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon tedavisi gören Dormen, durumuna ilişkin sosyal medya aracılığıyla takipçilerini bilgilendirdi.

SOSYAL MEDYADAN HAYATINA DAİR PAYLAŞIM YAPTI

Özel bir hastanede tedavi süreci devam eden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı: “Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle.”