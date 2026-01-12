Haldun Dormen Entübe Edildi Sağlık Durumu Paylaşıldı

Usta sanatçı Haldun Dormen, kısa bir süre önce geçirdiği enfeksiyon sebebiyle özel bir hastanede tedavi altına alındı. Oğul Ömer Dormen, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda babasının son sağlık durumunu aktararak, “Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

HALDUN DORMEN’İN HAYATI

Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunda önemli bir isim olan Haldun Dormen, 5 Nisan 1928’de Mersin’de, Sait Ömer Bey ve Nimet Rüştü Hanım’ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej’deki eğitim hayatının ardından ABD’ye üniversite eğitimine devam etti ve tiyatrolarda çalıştı. 1954 yılında Türkiye’ye döndükten sonra, Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile birlikte Beyoğlu’ndaki Cep Tiyatrosu’nu kurdu.

TİYATRODAKİ BAŞARILARI

Dormen, 1957 yılında Türk tiyatrosunun önemli bir temsilcisi olan Dormen Tiyatrosu’nu kurdu. Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal ve Ayfer Feray gibi pek çok sanatçının yetişmesine katkı sağladı. 1961 yılında Türkiye’de sahnelenen ilk Batılı tarzda müzikal olan “Sokak Kızı İrma” ile de tiyatro dünyasına önemli bir katkı sundu. 1959 yılında halkla ilişkiler alanında tanınan Betül Mardin ile evlenmiş ve bu evliliklerinden Ömer adında bir oğlu olmuştur.