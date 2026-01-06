Haldun Dormen Hastaneye Kaldırıldı: Durumu Stabil

haldun-dormen-hastaneye-kaldirildi-durumu-stabil

97 yaşındaki usta tiyatrocu, yönetmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, enfeksiyon geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Haldun Dormen, özel hastanede tedavi sürecinden geçiyor. Sağlık ekiplerinin kontrolünde olan sanatçının durumunun stabil olduğu ve doktorları tarafından dikkatle takip edildiği bildiriliyor.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görürken, kısa süre önce yoğun bakıma kaldırıldı. Tiyatro dünyasının önemli isimlerinden biri olan Dormen, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu’nu kurarak sahne kariyerine önemli bir adım atmıştı. 1961 yılında Türkiye’de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma’yı yönetmişti. 1980’li yıllarda Egemen Bostancı’nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası ve Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koymaya devam etti. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sergilediği Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız olarak ve çoğunlukla kapalı gişe olarak sahnelendi.

SANAT HAYATI VE ÖDÜLLERİ

Sanat yaşamının 72’nci yılını geride bırakan Haldun Dormen, Devlet Sanatçısı unvanı ile de tanınıyor. 1990’lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanına layık görülen Dormen, pek çok festivalde onur ödüllerine de sahip.

