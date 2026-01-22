Haldun Dormen İçin Anma Töreni Programı Açıklandı

haldun-dormen-icin-anma-toreni-programi-aciklandi

ÖMRÜNÜ TİYATROYA ADAYAN SANATÇI KAYBEDİLDİ

Tiyatro alanında uzun yıllar hizmet veren ve büyük katkılarda bulunan sanatçı Haldun Dormen (97), enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaşamı boyunca pek çok ünlü ismi sahneye kazandıran Dormen, “Yaparsın şekerim” sözüyle birçok genç yeteneği cesaretlendirmişti. Devlet sanatçısı unvanına sahip olan Dormen, sanat kariyerinin 72’nci yılını 2025 yılında kutlamayı planlıyordu.

ANMA TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Haldun Dormen anısına düzenlenecek olan tören, vasiyeti gereğince 25 Ocak’ta saat 10.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Bu anlamlı törende, sanatçının hayatına ve kariyerine dair anılar paylaşılacak.

CENAZE İŞLEMLERİ

Törenin ardından, Haldun Dormen için Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

