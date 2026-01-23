Haldun Dormen’in Cenaze Programı Açıklandı

haldun-dormen-in-cenaze-programi-aciklandi

97 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN HALDUN DORMEN İÇİN CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Yaşamını 97 yaşında sona erdiren Haldun Dormen, bir süre hastanede enfeksiyon tedavisi görüyordu. Sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden olan vefatının ardından cenaze programı duyuruldu.

Haldun Dormen için ilk anma töreni, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da, vasiyetinde de yer alan bilgiler doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Törenin ardından cenaze, Teşvikiye Camii’ne nakledilecek. Teşvikiye Camii’nde, öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

