Haldun Dormen’in Vefat İddialarına Açıklama Geldi

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen, son dönemde yaşadığı enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alındı. Önceki gün 97 yaşındaki usta sanatçının entübe edilmesi sonrasında hayatını kaybettiği yönünde söylentiler yayıldı.

BU TÜR HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ

Sosyal medyada yayılan vefat iddialarının ardından Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen’den bir açıklama geldi. Herkesin iyi dilekleri için teşekkür eden Dormen, “Babam Haldun Dormen için ‘hayatını kaybetti’ yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı. Haldun Dormen’in durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirten Dormen, “Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim” dedi.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve televizyon alanında iz bırakan Haldun Dormen, 5 Nisan 1928’de Mersin’de Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım’ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej’deki eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite eğitimi aldı ve tiyatro sahnelerinde çalıştı. 1954’te Türkiye’ye dönen sanatçı, Beyoğlu’nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile birlikte Cep Tiyatrosunu kurdu. Dormen Tiyatrosu’nu ise 1957’de hayata geçirdi. Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal ve Ayfer Feray gibi pek çok sanatçının yetişmesine katkı sağladı. 1961’de Türkiye’deki ilk Batılı tarzda müzikali sahneye koyarak Sokak Kızı İrma’yı sundu. Kariyerine birçok başarı sığdıran Dormen, 1959 yılında halkla ilişkiler alanında ünlü bir isim olan Betül Mardin ile evlenmiş ve bu evliliğinden Ömer adında bir oğlu olmuştur.