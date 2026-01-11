Halep’teki YPG/SDG Unsurları Operasyonları Tamamlandı

Suriye’nin Halep kenti merkezindeki askeri operasyonların sona erdiği bildirildi. Suriye Ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının kuşatıldığı son mahalle olan Şeyh Maksud’un da kontrol altına alındığını açıkladı. Terörist grupların kentten çıkmaları için gerçekleştirilen tahliye anlaşması çerçevesinde, militanlar otobüslerle Halep’ten ayrıldı. Halep Valiliği, kentte kalan son SDG üyelerinin de bölgeyi terk ettiğini belirtti; yaklaşık 90 SDG militanının Suriye Ordusu’na teslim olduğunu duyurdu. Teslim alınan militanların sorgulanacağı ifade edildi.

HALK SAĞLIĞI RİSK ALTINDA

Suriye güvenlik güçleri, Şeyh Maksud mahallesinde bir hastanede bulunan yaralı SDG unsurlarının silahlarının ele geçirildiğini ve bu yaralı militanların Tabka kentine gönderileceğini aktardı. YPG/SDG unsurlarının Halep’ten çıkmasının ardından, şehir Beşar Esad’ın iktidarı düşmesinden bu yana ilk kez tamamen Suriye yönetiminin kontrolüne geçti. Ancak Halep Valisi Azzam el-Garib, çatışma riskinin devam ettiğini belirtirken bu durumun SDG’nin devlet kurumlarına entegre olmasındaki başarısızlık nedeniyle olduğunu vurguladı. SDG yöneticileri ise uluslararası arabuluculara, bölgede kalan yaralıların tedavi edilmesi ve sivillerin Halep’e dönmelerinin sağlanması çağrısında bulundu.

SİYASİ DİYALOG VURGUSU

SDG lideri Mazlum Abdi, arabuluculara tarafların ateşkes ihlallerini önlemek ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi hususunda verdikleri sözleri yerine getirmeye çağırdı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, Halep’teki çatışmalar hakkında bir açıklama yaparak, AB’nin sivillerin korunması ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılması adına çatışmalara son verilmesi talebinde bulunduğunu ifade etti. Anouni, tarafların siyasi bir çözüme ulaşmak için acilen diyaloğa geçmesi gerektiğini vurguladı, bu sürecin bütün Suriyelilerin beklentilerini karşılayacak sürdürülebilir bir geçiş için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

ÇATIŞMA NEDENLERİ

2025’in Mart ayında SDG ile Şam yönetimi, SDG unsurlarının 2025 yılı sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda bir anlaşmaya varmıştı. Ancak bu entegrasyon sağlanamayınca, bölgedeki SDG unsurlarıyla Şam yönetimi arasında yeniden çatışmalar başlamıştı. 6 Ocak’ta patlak veren çatışmalar giderek büyümüş ve Suriye Ordusu tarafından Şeyh Maksud ile Eşrefiye gibi Halep’in SDG kontrolündeki mahallelerine operasyon düzenlenmişti. Son olarak, Suriye Ordusu, YPG/SDG unsurlarının kuşatıldığı son mahalle olan Şeyh Maksud’un da kurtarıldığını duyurarak operasyonun tamamlandığını ilan etti. Söz konusu çatışmalar sırasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.