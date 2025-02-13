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Halil Konakçı’ya Soruşturma Başlatıldı

halil-konakci-ya-sorusturma-baslatildi

DİKBAYIR’IN SUÇ DUYURUSU

Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında ocak ayında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama” suçlarını işlediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Aynı zamanda, Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan iki başmüfettişin kendisiyle görüştüğünü ve evrakları teslim ettiğini belirtti.

KONAKÇI’NIN KİMLİĞİ VE GÖREVİ

Vaiz Halil Konakçı, 1980 yılında İzmir’in Eşrefpaşa ilçesinde dünyaya geldi. 44 yaşında olan Konakçı, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve vaiz olarak görev yapıyor. İlahiyat eğitimi almaya başlayan Konakçı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde imam-hatip olarak çalıştı ve Ankara Melike Hatun Camii ile Bursa Mihraplı Camii’nde vaazlar verdi.

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