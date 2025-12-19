Halil Umut Meler’den Beşiktaş’a Tepki Yanıtı

Beşiktaş camiasının tepkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halil Umut Meler, bu durumu “anlık” bir durum olarak tanımladı. Meler, konuya dair şu açıklamaları yaptı: “Kuralları herkes kendine göre yorumluyor. Herkes haklı! 22 yıllık hakemim. Sürekli eğitimler alıyoruz. Elit kategorideyim. Sonuçta insanız. Doktor hata yapıyor, hastasını kaybedebiliyor. Pilot hatası uçak düşürebiliyor. Hatasız insan olmuyor. Geçen yıl yabancı VAR hakemleri geldi de ne değişti? ‘VAR’da 14 kamerayla nasıl görmüyorlar?’ deniyor. Görüyoruz da orada her şeye karışamıyoruz. Kuralları koymuş UEFA. Sadece izin verilen konular ile ilgili uyarılarda bulunabiliyoruz.”

BEŞİKTAŞ CAMİASININ TEPKİSİ

Gaziantep FK karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev alan Meler, Beşiktaş taraftarının ve yönetiminin gösterdiği tepkinin kendisini etkilemediğini belirtti. Deneyimli hakem, “Gaziantep maçında VAR hakemiydim. Beşiktaş camiası sanırım bu yüzden tepkili. Beşiktaş maçına çıkmam üstümde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Neden oluştursun ki… Sahada işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ayrıca hiçbir futbolcu ile en küçük sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Camiaların böyle anlık serzenişleri olabiliyor. Daha önce Fırat Aydınus’a oldu. Başkaları da var…” ifadelerinde bulundu.

HAKEM ALGISI VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Dünya futbolundaki hakem algısını Türkiye ile kıyaslayan Meler, kültürel farklılıklar ve teknolojik gelişmeler üzerinde durdu. Meler, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Batılı ülkelerde hakemler pek gündem olmuyor. Kültür olarak o seviyelerde değiliz. Onları örnek göstermek ne kadar doğru bilemiyorum. Arabistan ve Arjantin gibi farklı ülkelerde maçlar yönettim. Bize daha yakınlar. Oralarda da hakemler tek taraflı yargılanıyor. Bilimin ilerlemesi, yapay zekanın futbola kattıkları var. Aldıkları da olabilir. Bildiğim kadarıyla federasyonun sistemine Süper Lig kulüpleri de dahil olabiliyor. Maç görüntülerinde hakem hataları, kırmızı kartlar veya doğru kararlar yeşil bant içinde ayrıntısı ile açıklanıyor. Bu müthiş bir şey.”