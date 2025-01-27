Halil Umut Meler’e UEFA Şampiyonlar Ligi Görevi

UCL MAÇINI YÖNETECEK HAKEMLER

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 29 Ocak Çarşamba günü İsviçre’nin Young Boys takımı ile Sırbistan’ın Kızılyıldız ekibi arasında yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. Maç, İsviçre’nin Bern kentindeki Wankdorf Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak.

HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU

Müsabakada Halil Umut Meler’in yardımcıları Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler şeklinde belirlendi. karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) pozisyonunu İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Di Bello üstlenirken, Yardımcı VAR (AVAR) olarak Paolo Mazzoleni görev alacak.