Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi’nde Görev Alacak

FIFA KOKARTLI HAKEM GÖREVİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gerçekleşecek olan Club Brugge – Atalanta maçı için FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yetki alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi web sayfasında, “FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Belçika’nın Club Brugge ile İtalya’nın Atalanta takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off birinci müsabakasını yönetecek” açıklamasını yaptı.

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Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadyumu’nda saat 18.45’te başlayacak olan bu önemli karşılaşmada, Halil Umut Meler’in yardımcı hakemleri Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Dördüncü hakem olarak Arda Kardeşler görev alıyor. Karşılaşmada VAR pozisyonlarına ise Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Pol van Boekel, AVAR görevine ise Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod getiriliyor.