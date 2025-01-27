Halit Ergenç Ve Rıza Kocaoğlu’na Soruşturma

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu yönündeki iddialar sebebiyle bir soruşturma başlattı. Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla cuma sabahı gözaltına alındı.

İletişim’in sahibi olan Ayşe Barım, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat süren ifadesinin ardından “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

YALAN TANIKLIK SORUŞTURMASI

Ayşe Barım soruşturmasında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, ‘Yalan tanıklık’ suçuyla ilgili bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Savcılık, bu oyuncuların eylemlere kendi iradeleriyle katıldıklarını söylemelerine rağmen, eylemlerin başladığı dönemde Ayşe Barım ile yoğun bir şekilde irtibat içinde olduklarını tespit etti. Savcı, Barım ile Gezi Parkı’nda birlikte olduğu öne sürülen Kocaoğlu ve Ergenç’in şüpheliyi kayırmak için kaçamak cevaplar verdiği sonucuna vardı. Ayrıca, Mehmet Ali Alabora ile birlikte eylemde bulunduklarını iddia etmeleri de ‘Yalan tanıklık’ soruşturmasını tetikledi.

KİTLESELLİĞİ ARTIRMAYA ÇALIŞMA İDDİASI

Savcılığın tespitine göre; Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin başlangıcında toplamda 7 kez Bergüzar Korel, 4 kez Ceyda Düvenci, 10 kez Soysert, 12 kez Halit Ergenç, 5 kez Hümeyra Akbay, 1 kez Mehmet Günsür, 2 kez Nehir Erdoğan, 8 kez Selma Ergeç, 2 kez Nejat İşler ve 1 kez Rıza Kocaoğlu ile iletişim kurmuştu. Savcılık, tutuklama talep yazısında Ayşe Barım’ın kendi ajansındaki oyuncularla birlikte eylemlere katılarak kitleselliği artırmaya çalıştığını iddia etti. Barım, sektörde tekelleşme yarattığı iddialarıyla da gündeme gelmiş ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu konularla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturma da yürütülüyor.