Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na Yalan Tanıklık Davası

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in bildirdiğine göre, savcılık HTS kayıtları üzerinden her iki oyuncunun da Gezi Parkı eylemleri sırasında Mehmet Ali Alabora ile sıkça temas kurduğunu belirledi. Eylemlere katıldıkları görüntülerle belgelenen Ergenç ve Kocaoğlu’nun, önceki ifadelerinde bu bağlantıyı gizledikleri iddia ediliyor.

hts KAYITLARI VE GÖRÜNTÜLER KANITLADI

Dilek Yaman Demir’in aktardığı habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun 2013 Gezi Parkı eylemleri sırasında Mehmet Ali Alabora ile sık sık iletişimde bulunduğunu tespit etti. HTS (telefon sinyal) kayıtları, iki oyuncunun Alabora ile defalarca görüştüğünü ortaya koyarken, elde edilen görüntüler de Ergenç ve Kocaoğlu’nun protestolara katıldığını doğruladı. Ancak oyuncuların daha önceki tanık ifadelerinde bu temas ve katılımı gizledikleri öne sürülüyor.

YALAN TANIKLIK SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI

Savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu’nun verdikleri ifadelerin gerçeği yansıtmadığını değerlendirerek, “yalan tanıklık” yaptıklarını iddia ederek her iki oyuncu hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açtı. Bu soruşturma, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım ile bağlantılı olarak başlatıldı. Ergenç ve Kocaoğlu’nun, Barım’ı korumak amacıyla gerçek dışı ifadeler vermiş olabileceği öne sürülüyor.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANINI İFADE EDİYOR

Tutuklanan Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları organize ederek protestoların büyümesine katkıda bulunduğu gerekçesiyle “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu çerçevede tanık olarak ifade veren Ergenç ve Kocaoğlu’nun, Alabora ile olan ilişkilerini ve eylemlere katılımlarını inkar etmesi, savcılığı harekete geçirdi. HTS kayıtları ve görüntüler, oyuncuların önceki beyanlarını çürüten somut deliller olarak dosyaya eklenmiş durumda.

KAMUOYU VE HUKUKİ SÜREÇ

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında açılan dava, Gezi Parkı soruşturmalarına yeni bir boyut katıyor. İki oyuncunun yargılama süreci, sanat dünyasında ve kamuoyunda büyük yankı buldu. Davanın ilerleyen aşamalarında mahkemenin vereceği karar, yalan tanıklık suçlamasının nasıl sonuçlanacağını gösterecek.