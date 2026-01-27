Halit Ergül’ün Yeni Usulsüzlükleri Denetimle Ortaya Çıktı

halit-ergul-un-yeni-usulsuzlukleri-denetimle-ortaya-cikti

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan facianın baş sorumlularından otel sahibi Halit Ergül’ün, şehirde inşasına devam ettiği bir başka otelde de usulsüzlükler tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ergül’ün Mesciler köyündeki yeni otel projesini incelemeye aldı.

USULSZLUK TESPİTİ

Gerçekleştirilen denetimlerde onaylı mimari projede dört ayrı blok görünmesine rağmen, parsel sınırları içinde projeye dahil olmayan ilave bir yapının inşa edildiği belirlendi. Ayrıca bu kaçak yapının, hayati tehlike oluşturan enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi sınırları içinde yer aldığı tespit edildi. Ekipler, mevzuata aykırı bulunan bu inşaatı mühürleyerek çalışmaları durdurdu.

İZİNLER GEÇERSİZ SAYILDI

Denetimlerin kapsamı, Ergül’e ait Karacasu beldesindeki 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel’e de ulaştı. Uzman ekipler, mevcut inşaatta ruhsata aykırı “kaçak katlar” buldu. Bu gelişme neticesinde otelin yapı kullanım izinleri geçersiz hale gelirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da tesisin Turizm İşletme Belgesi’ni iptal etti.

CEZA YAĞDI

Geçtiğimiz yıl Grand Kartal Otel’de yaşanan yangında 78 kişinin ölümü, 133 kişinin yaralanması ile sonuçlanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürecinde mahkeme, Halit Ergül ile eşi, iki kızı ve damadını kusurlu bularak ağır cezalara hükmetmişti. Sanıklar, 34’er kez müebbet hapis cezası ve toplamda 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis cezası almıştır.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Halit Ergül’ün Yeni Otelinde Usulsüzlük Tespit Edildi

Bolu'daki Grand Kartal otelindeki yangın faciasının ardından, otel sahibi Halit Ergül'ün yeni usulsüzlükleri belirlendi; bir otelinin inşaatı mühürlendi, diğerinin turizm belgesi iptal edildi.
Gündem

Beşiktaş Abramham’ın Aston Villa ile Görüşmelere Başladı

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile müzakerelere başladığını duyurdu.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya ile Ticaret Hedeflerini Belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Ankara'da görüşerek, iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirtti ve Nijerya'ya terörle mücadelede destek verdiklerini açıkladı.
Gündem

Tütünle Mücadelede Yeni Düzenlemeler Yolda

Yeni sigara düzenlemesiyle, marketlerde sigaraların kasanın arkasında bulunması yasaklanacak. Ayrıca, çocukların bulunduğu park ve bahçelerde sigara içmek de kesinlikle yasaklanacak.
Gündem

15 Yaşındaki Tuba Dinç’in Ölümü ile İlgili Gelişmeler

Kütahya'nın Gediz ilçesinde dere kenarında ölü bulunan çocuğun, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği ihtimali araştırılıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.