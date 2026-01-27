Halit Ergül’ün Yeni Usulsüzlükleri Denetimle Ortaya Çıktı

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan facianın baş sorumlularından otel sahibi Halit Ergül’ün, şehirde inşasına devam ettiği bir başka otelde de usulsüzlükler tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ergül’ün Mesciler köyündeki yeni otel projesini incelemeye aldı.

USULSZLUK TESPİTİ

Gerçekleştirilen denetimlerde onaylı mimari projede dört ayrı blok görünmesine rağmen, parsel sınırları içinde projeye dahil olmayan ilave bir yapının inşa edildiği belirlendi. Ayrıca bu kaçak yapının, hayati tehlike oluşturan enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi sınırları içinde yer aldığı tespit edildi. Ekipler, mevzuata aykırı bulunan bu inşaatı mühürleyerek çalışmaları durdurdu.

İZİNLER GEÇERSİZ SAYILDI

Denetimlerin kapsamı, Ergül’e ait Karacasu beldesindeki 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel’e de ulaştı. Uzman ekipler, mevcut inşaatta ruhsata aykırı “kaçak katlar” buldu. Bu gelişme neticesinde otelin yapı kullanım izinleri geçersiz hale gelirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da tesisin Turizm İşletme Belgesi’ni iptal etti.

CEZA YAĞDI

Geçtiğimiz yıl Grand Kartal Otel’de yaşanan yangında 78 kişinin ölümü, 133 kişinin yaralanması ile sonuçlanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürecinde mahkeme, Halit Ergül ile eşi, iki kızı ve damadını kusurlu bularak ağır cezalara hükmetmişti. Sanıklar, 34’er kez müebbet hapis cezası ve toplamda 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis cezası almıştır.