halit-yukay-a-dna-testi-uygulanacak

YALOVA’DAN SÖZDE TEKNİK SEYAHATİNE ÇIKAN İŞ ADAMININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yalova’dan 4 Ağustos’ta 15.10’da denize açılan iş adamı Halit Yukay, Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle yola çıktı. Ancak tekne, Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. 19 günün ardından 68 metre derinlikte cansız bedeni tespit edildi.

GEMİNİN SÜRTMESİNE DAİR İZLER TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Halit Yukay’nın teknesine çarptığı düşünülen geminin radar hareketlerine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin analizlerinde, kuru yük gemisinin ön kısmında sürtme izleri belirlendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ve ‘Arel 7’nin rotasını incelemeye aldı. Kazadan bir gün önce çekilen fotoğraflar, kazadan sonraki süreçteki izlerin tespitine yardımcı oldu.

GEMİDEKİ GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINA EKLENDİ

Halit Yukay’ın teknesine çarptığı düşünülen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin, İzmit Limanı’na yanaşıp yanaşmadığına dair güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. 5 Ağustos’ta saat 04.00’te limana gelen geminin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatı, gemiden inerek ön tarafında inceleme yaparken görüntülendi. Bu görüntüler ve önündeki sürtme izlerinin fotoğrafları soruşturma dosyasına dahil edildi.

Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da ifadesine başvuruldu. Tatlıtuğ, soruşturma kapsamında 11 Ağustos’ta verdiği ifade sırasında, “En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09’da kendisi ile 37 saniye WhatsApp üzerinden görüşme yaptım” dedi. Halit Yukay’ın son durumunu ve rota takibini sorduğunda, “Her şey kontrol altında, merak etme” yanıtını aldığını belirtti.

KRİMİNAL ANALİZ SONUCU TESPİT EDİLDİ

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin çarpma izleri araştırılırken, Halit Yukay’ın teknesinden alınan örneklerle geminin sürtme izlerinde yapılan incelemede, renk benzerliği ve katmanların uyum gösterdiği bildirildi.

KARA KUTU YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Yukay’ın teknesinde yer alan ‘kara kutu’ diye adlandırılan aksam, detayı bilgileri içeren parçanın sonuçları elde edilememesi üzerine yurt dışına gönderildi. Kaptan Cemal Tokatlıoğlu, gözaltına alınarak tutuklandı.

CESEDİN BULUNMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Halit Yukay’ın cansız bedeni, 68 metre derinlikte bulundu. Tüm işlemler zorlukla yürütülürken, cenazeden alınan bir parça DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yalova Cumhuriyet Savcılığı, dava dosyasını Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti ve bilirkişi incelemesi talep edildi.