Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Bulundu

ERDEK AÇIKLARINDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Balıkesir’in Erdek açıklarında, 4 Ağustos’ta kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın cenazesi denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi. Cenazenin bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerî dalgıçlar, özel bir “asansör sistemi” kullanarak çıkarma işlemini yapacak.

YUKAY VE TEKNESİ HAKKINDA BİLGİLER

Mazu Yachts’ın sahibi olan Halit Yukay, “Graywolf” isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada yönüne hareket etmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. 5 Ağustos’ta Kapıdağ Yarımadası açıklarında yarı batık ve parçalanmış olarak bulunan tekne enkazı ile arama çalışmaları genişletilmişti. Deniz Polisi, 23 Ağustos akşamı yandan taramalı sonar (YTS) ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile gerçekleştirdiği çalışmada Yukay’ın cansız bedenini buldu. Cenazenin yanında tekneye ait motor plakaları ve bota dair parçalar da yer aldı.

ÇIKARMA OPERASYONU DETAYLARI

Yetkililer, cenazenin su altından doğrudan alınmasının vücut bütünlüğünü tehdit edebileceğini dile getirdi. Bu nedenle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile işbirliği yapılarak, askerî dalgıçlar aracılığı ile özel bir “asansör sistemi” kullanılması planlanıyor. Bu sayede cenaze güvenli bir şekilde yüzeye çıkartılacak.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olaydan sonra tekneye çarptığı belirtilen ticari geminin kaptanı C.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine 10 Ağustos’ta tutuklandı. Geminin ön bölümünde sürtme izlerinin tespit edildiği aktarıldı ve soruşturma süreci hâlâ sürüyor.