Halit Yukay’ın Cesedi 68 Metrede Bulundu

CESEDİNE ULAŞILDI

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan ve kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın (43) cansız bedenine arama çalışmalarının 19’uncu gününde ulaşıldı. Tekne enkazının bulunduğu bölgenin yakınındaki 68 metre derinlikte yer alan Yukay’ın cesedinin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10’da kendi ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açıldı. Kendisine aynı gün ulaşılamadığı için yakınları durumu bildirerek Sahil Güvenlik ekiplerinin harekete geçmesini sağladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Ekipler, Yukay’ı bulmak için arama çalışmalarına başladı. 5 Ağustos’ta saat 14.30 civarında, Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemi, deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçaları gördüğünü bildirdi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı’nın ekipleri, bu belirtilen noktaya hareket etti. Aramalarda 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur yer aldı. Yarı batık tekneye dalış timi tarafından dalış yapıldı, ancak ilk aramalardan sonuç alınamadı.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay’a ait tekneyle eşleştiği tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dalış yaptığı teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı kesin olarak görüldü.