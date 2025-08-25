Halit Yukay’ın naaşı Asansör Sistemi ile alınacak

HALİT YUKAY’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Balıkesir’in Erdek açıklarında, 4 Ağustos’da kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni, denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi. Cenazenin vücut bütünlüğünün korunması amacıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri dalgıçların özel bir “asansör sistemi” kullanarak çıkarma işlemi gerçekleştireceği bildirildi.

TEKNE ENKAZI ÜZERİNE ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLDİ

Mazu Yachts’ın sahibi olan Halit Yukay, “Graywolf” isimli teknesi ile Yalova’dan Bozcaada’ya doğru hareket etmişti, ancak kendisinden uzun süre haber alınamamıştı. 5 Ağustos’da Kapıdağ Yarımadası açıklarında parçalanmış ve yarı batık durumda bulunan tekne enkazı üzerine arama çalışmalarında kapsam genişletildi. Deniz Polisi, 23 Ağustos akşamı yaptığı taramalarda, yandan taramalı sonar (YTS) ve uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) kullanarak Yukay’ın cansız bedenini belirledi. Ayrıca, yanında tekneye ait motor plakaları ve bota ait parçaların da bulunduğu bilgisi verildi.

ÖZEL ÇIKARMA OPERASYONU DÜZENLENİYOR

Yetkililer, naaşın su altında doğrudan çıkarılmasının, vücut bütünlüğünü bozabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli bir şekilde, askeri dalgıçların özel “asansör sistemi” kullanarak cenazeyi güvenli bir biçimde yüzeye taşıyacağı bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından, tekneye çarptığı iddia edilen ticari geminin kaptanı C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonucunda 10 Ağustos’da tutuklanmıştı. Geminin ön kısmında sürtme izlerinin tespit edildiği belirtilmiş olup, soruşturma halen sürüyor.