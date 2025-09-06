Spor

Halit Yukay Uğurlandı, Kıvanç Tatlıtuğ Ağladı

halit-yukay-ugurlandi-kivanc-tatlitug-agladi

TEKNE KAZASI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” adlı teknesiyle Bozcaada’ya açılan iş insanı Halit Yukay, Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından yapılan arama çalışmaları sonucu 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu. Yukay’ın cansız bedeni, 68 metre derinlikten TCG Alemdar gemisi tarafından çıkarıldı. Balıkesir Erdek açıklarından denizden çıkarılan iş adamının cenazesi İstanbul’a götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İş insanı Halit Yukay, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

KIVANÇ TATLITUĞ’UN DUYGULU ANLARI

Cenaze töreninde yer alan Yukay’ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, gözyaşlarını tutamadı. Ayrıca Tatlıtuğ, evlat acısı yaşayan Halit Yukay’ın babası Muhittin Can Yukay’a destek oldu.

