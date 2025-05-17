Halk Güvenli Bölgelere Göç Ediyor

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten itibaren havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 53 bini geçti. Gazze Şeridi’nde hâlâ enkaz altında binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzey kısımlarındaki Beyt Lahiya, Cibaliya, Tel ez-Zater ve Tel es-Sultan bölgelerine yoğun saldırılar düzenliyor. Saldırıların artmasıyla birlikte bölge sakini olan Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla güvenli olduğunu düşündükleri alanlara doğru göç etmeye başladı.