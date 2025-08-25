Gündem

Halkalı’da Kaza: 9 Yaralı, TEM Kapalı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

İstanbul’un Halkalı bölgesinde TEM Otoyolu’nun Edirne yönünde bir kaza gerçekleşti. Hafriyat kamyonu ile iki otobüsün çarpışması sonucunda, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişinin de yaralandığı bilgisi alındı.

TRAFİK DURUMU

Kaza sonrası otoyolun Edirne istikametindeki tüm şeritler trafiğe kapandı ve uzunca araç kuyrukları oluştu. Bu nedenle alternatif yollar kullanılması için yönlendirme yapıldı.

EĞİTİM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere taşınırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

