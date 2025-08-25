Halkalı’da TEM Otoyolu’nda Kaza: 8 Yaralı

KAZA DETAYLARI

İstanbul’un Halkalı bölgesinde, TEM Otoyolu Edirne yönünde bir trafik kazası meydana geldi. Bu kazada bir hafriyat kamyonu ile iki otobüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

TRAFİK SORUNU

Kaza sonrası otoyolun Edirne istikametindeki tüm şeritler trafiğe kapandı. Bu durum uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.