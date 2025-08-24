Hamaney: Abd İle Sorunlar Çözümsüz

HAMANEY’İN AÇIKLAMALARI VE ABD’YE TEPKİLERİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin ülkesini teslim alma taleplerine son derece kararlı bir şekilde karşı koyacaklarını ve Washington ile yaşanan sorunların “çözümsüz” olduğunu belirtti. Hamaney, Tahran’daki ikametgahında İmam Rıza’nın ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen ve ülkenin farklı kesimlerinden katılım gösteren yüzlerce kişiyle bir araya geldiği törende hedeflerini dile getirdi. Hamaney, İsrail ve ABD’nin haziran ayında İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara işaret ederek, “düşmanlarımız İran’ı savaşla zayıflatmayı başarabilmiş değil ve şu an da ülkede bölünmeye yol açmak için çaba içinde” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN TESLİMİYET ÇAĞRILARINA CEVAP

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “teslimiyet” çağrılarına dair, “İran halkı, bu derecede büyük bir hakaretten derin bir rahatsızlık duyuyor. İran milleti, böyle yanlış beklentiler içinde olanlara tüm gücüyle karşı duracaktır.” şeklindeki sözlerine dikkat çekti. Bu noktada bazı kesimlerin, “Neden ABD ile doğrudan müzakereler yapmıyorsunuz?” diye sorduklarını ifade eden Hamaney, bu kişilerin “yüzeysel” bir bakış açısına sahip olduğunu ve meselenin derinliğini kavrayamadıklarını belirtti. Hamaney, “ABD’nin İran’a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı dikkate alındığında bu sorunlar çözümsüzdür.” dedi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Hamaney, İsrail ve ABD’nin saldırıları sırasında güçlenen ulusal birliğin korunmasının gerekli olduğunu vurgulayarak, “Şu an ülkede nifak çıkarmak suretiyle bu amaca hizmet ediyorlar. Bu duruma karşı tüm halk, memurlar, sanatsal ve edebi bireyler, tüm güçleriyle milletimizin kutsal ve büyük birliğini koruyup güçlendirmek zorundadır.” şeklinde konuştu. Farklı görüşlere sahip olmanın herhangi bir sakınca yaratmadığını ama devrimin temelleri ve ilkelerinin zedelenmemesi gerektiğini ekleyen Hamaney, “Bugün, şükürler olsun, birlik sağlanmış durumda. Bu birliği korumalıyız. Ülke yetkilileri, özellikle de şu anda mükemmel bir dayanışma içinde hareket eden yasama, yürütme ve yargı güçleri bunu muhafaza etmelidir. Halk, ülkenin hizmet edenlerini desteklemelidir. Cumhurbakanı gayretli ve azimlidir. Bu gibi çalışkan yetkililere değer vermek gerekir. Millet ve devlet arasındaki birlik; işte bu, tüm gücümüzle korunması gereken şeydir. Bu benim kesin tavsiyemdir.” değerlendirmesinde bulundu.