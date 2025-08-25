Hamaney: ABD İle Sorunlar Çözümsüzdür

İRAN LİDERİNDEN ABD’YE KARŞI KARARLI MESAJ

İran’ın önde gelen ismi Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin ülkesini teslim alma taleplerine güçlü bir şekilde karşı koyacaklarını ifade etti. Tahran’daki ikametgahında, farklı kesimlerden yüzlerce kişinin katıldığı bir törende konuşan Hamaney, Washington ile yaşanan sorunların “çözümsüz” olduğunu belirtti. Hamaney, Haziran ayında İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik düzenlediği saldırılara dikkat çekerek, “düşmanlar İran’ı savaşla zayıflatmayı başaramadı ve şu anda da ülkede bölünme oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

İRAN HALKI TESLİMİYETİ KABUL ETMİYOR

İran lideri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “teslimiyet” çağrılarına atıfta bulunarak, “İran halkı böylesine büyük bir hakaretten derin bir şekilde rahatsızdır. İran milleti, kendisinden böylesine yanlış beklentiler içinde olanlara tüm gücüyle karşı duracaktır.” dedi. Bazı kesimlerin “Neden ABD ile doğrudan müzakere edip sorunları çözmüyorsunuz?” şeklinde sorular sorduğunu dile getiren Hamaney, bu kişilerin “yüzeysel” olduğunu ifade etti. Hamaney, “ABD’nin İran’a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı göz önüne alındığında bu sorunlar çözümsüzdür.” şeklinde konuştu.

ULUSAL BİRLİĞİN KORUNMASI GEREKİYOR

İran lideri, İsrail ve ABD’nin saldırıları sırasında güçlenen ulusal birliğin korunması gerektiğini vurguladı ve “Şimdi ülkede nifak çıkarmak suretiyle bu amacın peşinde koşuyorlar.” dedi. Tüm halkın, memurların ve edebiyatçılarının, milletin büyük birliğini korumak ve güçlendirmek için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Farklı görüşlerin bulunmasının doğal olduğunu ancak devrimin temellerinin yıkılmaması gerektiğini belirten Hamaney, “Bugün, şükürler olsun, birlik vardır. Halk bu birliği korumalıdır.” ifadesini kullandı.

Hamaney, “Cumhurbaşkanını desteklemelidir. Cumhurbaşkanı çalışkan, gayretli ve azimlidir. Bu gibi çalışkan, gayretli ve azimli yetkilileri takdir etmek gerekir.” dedi. Millet ile devlet arasındaki, sistemin çeşitli yetkilileri arasındaki, silahlı kuvvetler ile halk arasındaki, halkın kendi içindeki birliğin korunması gerektiğini dile getirdi. “İşte tüm gücümüzle korunması gereken şey budur.” şeklinde son sözlerini ekledi.