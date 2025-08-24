Hamaney: ABD İle Sorunlar Çözümsüzdür

İRAN LİDERİNDEN ABD’YE KARŞI NET MESAJ

İran İslam Cumhuriyeti’nin lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin ülkesini teslim alma talep ve beklentilerine kararlı bir şekilde karşı koyacaklarını ve Washington ile yaşanan sorunların “çözümsüz” olduğunu belirtti. Hamaney, Tahran’daki ikametgahında İmam Rıza’nın ölüm yılı münasebetiyle gerçekleşen, ülkedeki çeşitli kesimlerden yüzlerce kişinin katıldığı bir törende konuştu. İşgalci güçlerin, haziran ayında İran’a yapılan saldırılara atıfta bulunarak, “düşmanların İran’ı savaşla zayıflatmayı başaramadığını ve şu an ülkede bölünme yaratmaya çalıştıklarını” ifade etti. Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a “teslimiyet” çağrıları hakkında, “İran halkı bu kadar büyük bir hakaretten derin bir şekilde rahatsızdır. İran milleti, kendisinden bu denli yanlış beklentiler içinde olanlara tüm gücüyle karşı duracaktır.” dedi.

ÜLKEDEKİ BİRLİĞİN ÖNEMİ

Hamaney, “Neden ABD ile doğrudan müzakere edip sorunları çözmüyorsunuz?” sorularının sorulduğu bazı kesimlerin mevcut durumu “yüzeysel” bir gözle ele aldığını, bu kişilerin meselenin derinliğini anlayamadıklarını ifade etti. Hamaney, “ABD’nin İran’a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı göz önüne alındığında bu sorunlar çözümsüzdür.” şeklinde konuştu.

İran lideri, İsrail ve ABD’nin saldırıları sırasında güçlenen ulusal birliğin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları ekledi: “Şimdi ülkede nifak çıkararak bu birliğin zayıflatılmasına çalışıyorlar. Buna karşılık, bütün halk, memurlar, yazarlar ve aydınlar, milletimizin mukaddes ve büyük birliğini korumak ve güçlendirmek için ellerinden gelen bütün çabayı göstermelidir.”

Farklı görüşlerin olmasının bazı konularda sorun teşkil etmediğini, ancak devrimin temellerinin ve ilkelerinin sarsılmaması gerektiğini belirten Hamaney, “Bugün, şükürler olsun, birlik vardır. Halk bu birliği korumalıdır. Ülke yetkilileri, özellikle de mevcut durumda birlik ve dayanışma içinde çalışan yasama, yürütme ve yargı alanındaki yetkililer, bu birliği korumalıdır. Halk, ülkenin hizmetkarlarını desteklemeli ve Cumhurbaşkanı’na sahip çıkmalıdır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın çalışkan, gayretli ve azimli olduğuna dikkat çekerek, bu özelliklere sahip yetkililerin takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Millet ile devlet arasındaki, sistemin farklı yetkilileri arasındaki, silahlı kuvvetler ile halk arasındaki birlik; işte tüm gücümüzle korunması gereken şey budur. Bu benim kesin tavsiyemdir.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.