Hamaney: ABD İle Sorunlar Çözümsüzdür

İRAN LİDERİNDEN ABD’YE AÇIK MESAJ

İran’ın önde gelen liderlerinden Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin ülkesini teslim alma taleplerine karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini ve Washington ile aralarındaki sorunların “çözümsüz” olduğunu dile getirdi. Hamaney, Tahran’daki ikametgahında düzenlenen ve ülkenin farklı kesimlerinden katılımcıların bulunduğu İmam Rıza’nın ölüm yılı anma etkinliğinde, özellikle bölgedeki düşmanlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hamaney, “düşmanların İran’ı savaşla zayıflatmayı başaramadığını ve şu anda da ülkede bölünme oluşturmaya çalıştıklarını” vurguladı.

AMERİKAN DİLİNE KARŞI DURUŞ SERGİLENMELİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “teslimiyet” çağrılarına yanıt veren Hamaney, “İran halkı böylesine büyük bir hakaretten derin bir şekilde rahatsızdır. İran milleti, kendisinden böylesine yanlış beklentiler içinde olanlara tüm gücüyle karşı duracaktır.” açıklamasında bulundu. Ülkedeki bazı bireylerin “Neden ABD ile doğrudan müzakere edip sorunları çözmüyorsunuz?” gibi sorular sorduğunu belirten Hamaney, bu kişilerin “yüzeysel” fikirlerinin meseleye dair derin bir anlayışa sahip olamadığını ifade etti. Hamaney, “ABD’nin İran’a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı göz önüne alındığında bu sorunlar çözümsüzdür.” dedi.

ULUSAL BİRLİK VURGUSU

İran lideri, ABD ve İsrail’in saldırıları sırasında güçlenen ulusal birliğin önemini yineleyerek, bu birlikteliğin korunması gerektiğine dikkat çekti. Hamaney, “Şimdi ülkede nifak çıkarmak suretiyle bu amacın peşinde koşuyorlar.” ifadelerini kullanarak, tüm halk, memurlar ve sanatçılarının “milletin mukaddes ve büyük birliğinin çelik kalkanını korumak ve güçlendirmek zorunda” olduklarını vurguladı. Görüş farklılıklarının sakıncalı olmadığını kaydeden Hamaney, devrimin temel ilkelerinin korunmasının önemini sağladı. Bugün, “şükürler olsun, birlik vardır. Halk bu birliği korumalıdır.” diyen Hamaney, devletin yetkilileri ve halkın birbirini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı’nın çalışkan bir lider olduğunu belirterek, “Çalışkan, gayretli ve azimli yetkilileri takdir etmek gerekir” dedi. Ahlaki birlikteliğin korunmasının, İran’ın gücü için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.