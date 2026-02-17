Fenerbahçe’de Edson Alvarez Ameliyat Sürecine Girdi

Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Edson Alvarez ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Meksikalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda henüz 15 karşılaşmada görev alamadan ameliyat geçirdi. Alvarez’in Hollanda’da gerçekleştirdiği ameliyatın ardından durumu netleşti.

AMELİYAT SONRASI SÜREÇ

Meksikalı futbolcunun yaklaşık 1,5 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor. Diğer yandan, Alvarez’in sakatlığının ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Alvarez, futbol kariyerinde; Club America, Ajax ve West Ham takımlarıyla geçirdiği 10 yıllık süreçte yalnızca 11 maçı kaçırmıştı.

FORMUNDAN UZAK KALDI

Ancak Fenerbahçe’de geçirdiği sadece 6 aylık süre zarfında tam 15 maçta forma giyemedi. 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan oyuncu, sarı-lacivertli takımla birlikte çıktığı 17 karşılaşmada yalnızca 1 asist yaparken, toplamda 1.125 dakika süre aldı.