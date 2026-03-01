Neil Sedaka Hayatını Kaybetti: Rock’n Roll Efsanesi Anıldı

ABD’li sanatçı NEIL SEDAKA HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Neil Sedaka, hayatını kaybetti. Evinde aniden fenalaşan Sedaka’nın, Los Angeles’taki hastanede tedavi görürken yaşamını yitirdiği öğrenildi. 86 yaşında hayata gözlerini yuman Sedaka’nın ailesi, yaptığı açıklamada, “Sevgili eşimiz, babamız ve büyükbabamız Neil Sedaka’nın ani kaybı hepimizi sarstı. O gerçek bir rock’n roll efsanesiydi, milyonlara ilham verdi. Ancak onu tanıma şansına sahip bizler için her şeyden önce olağanüstü bir insandı ve onu çok özleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

UNUTULMAZ ESERLERİYLE TANINIYORDU

Sedaka’nın en bilinen parçalarından biri ‘Breaking Up Is Hard to Do’ olarak öne çıktı. ‘Calendar Girl’, ‘Happy Birthday Sweet Sixteen’, ‘Stupid Cupid’ gibi eserleriyle de müzik dünyasında tanınan Sedaka, birçok Grammy ödülü adaylığı da yaşamıştı.