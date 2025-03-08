Hamaney’den Trump’a Sert Tepki: Kabul Etmeyeceğiz

İRAN’DAN TRUMP’A SERT YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “İran ile neler olacak? Önümüzde ilginç günler var. Neler olacağını göreceğiz ama son sürece girdik” demişti. Bu açıklamanın ardından İran Dini Lideri Hamaney’den sert bir tepki geldi.

ABD ‘ZORBA ÜLKE’

Hamaney, ABD’yi ‘zorba ülke’ olarak nitelendirerek, “Füze programımızı durdurmamızı istiyorlar. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz” dedi. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerilimin daha da artmasına yol açabilir.

TRUMP’IN BEYANLARI

Donald Trump, önceki gün yaptığı bir açıklamada, “İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz. Sadece barış anlaşmasını diğerine tercih edeceğimi söylüyorum ama diğeri de sorunu çözecektir” demişti. Buna ek olarak, Hamaney’e bir mektup gönderdiklerini belirterek, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” ifadesini kullanmıştı.