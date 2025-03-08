Hamaney’den Trump’a Zorba Ülke Tepkisi

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İRAN’DAN TRUMP’A SERT CEVAP

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini belirterek “İran ile neler olacak? Önümüzde ilginç günler var. Neler olacağını göreceğiz ama son sürece girdik” şeklinde konuştu. Bu sözler, İran Dini Lideri Hamaney tarafından sert bir şekilde yanıtlandı.

ABD ‘ZORBA ÜLKE’

Hamaney, ABD için “zorba ülke” ifadesini kullanarak, “Füze programımızı durdurmamızı istiyorlar. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz” dedi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Donald Trump, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, “İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz. Sadece barış anlaşmasını diğerine tercih edeceğimi söylüyorum ama diğeri de sorunu çözecektir” demişti. Trump ayrıca Hamaney’e bir mektup yazdığını belirtmiş ve “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” ifadelerini kullanmıştı.