Hamaney: Trump Sorunlarına Odaklansın Çağrısı Yaptı

İran’da ekonomik krizle patlak veren gösteriler, rejim karşıtı bir çizgi izleyerek devam ediyor. Protestoları alevlendiren İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, günler süren suskunluğunu bozarak yorumlarda bulundu. Hamaney, İran’daki gösteriler hakkında yaptığı değerlendirmede ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı.

TRUMP’A YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Hamaney, “Trump, kendi ülkesinin sorunlarına odaklansın. Bazı göstericiler kamu mallarına zarar vererek Trump’ı memnun etmek istiyor.” diyerek eleştirilerini yöneltti. İran’a birlik çağrısı yapan Hamaney, “İran asla yabancılarla iş birliği yapmayacak.” ifadelerini kullandı.

CAN KAYIPLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Hamaney, 12 gün içerisinde yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek, “Ellerinin binden fazla İranlının kanıyla lekelenmiş.” dedi. Ülkedeki 12 günlük çatışmaların ardından komutanlar, bilim insanları ve sıradan halktan binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

DENEK KİŞİLERİ ELEŞTİRDİ

Hamaney, “Ben İran devletinin destekçisiyim” diyenlerin sadece “bir avuç deneyimsiz, dikkatsiz ve düşüncesiz insan” tarafından kabul gördüğünü vurguladı. Ayrıca, “Bir de işi yıkım olanlar var.” şeklinde ifadeler kullandı.

VANDALLARIN SALDIRISI

Dün gece Tahran’da ve bazı yerlerde bir grup vandal, kendi ülkelerine ait bir binayı tahrip etti. Hamaney, bu olayların belirli bir binanın veya duvarın yıkılması gibi eylemlerle yapılmasının, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nı memnun etmek için gerçekleştirildiğini düşündüklerini belirtti.

TRUMP’TAN DESTEK AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce İran’daki protestoculara destek verdiğini ifade etmişti. “Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve vahşice öldürürse, Amerika imdatlarına yetişecek.” şeklindeki ifadeleri dünya basınının dikkatini çekmişti.

HAZIRLIKLARINI AÇIKLADI

Trump, “Tetikteyiz ve aksiyona hazırız.” diyerek destek açıklamalarında bulunmuştu. Bu tehdit, büyük tartışmalara neden oldu.

İRAN’DA PROTESTOLARIN NEDENİ

İran’da döviz kurlarının yüksek enflasyonla birlikte yükselmesi, esnaf ve tüccarlar öncülüğünde başlayan eylemlerin hükümet karşıtı protestolara dönüşmesine yol açtı. İran riyali, bir gün içerisinde dolar karşısında rekor değer kaybı yaşadı ve bu durum halkta rahatsızlık oluşturdu.