Hamas’a 60 Gün Süre Verildi Açıklaması Yapıldı

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, Kudüs’te gerçekleştirilen bir konferansta, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Kabine Sekreteri Yossi Fuchs, Gazze’deki Hamas’ın silahsızlanmasına dair açıklamalarda bulundu. Fuchs, ABD Başbakanı Donald Trump’ın Hamas’a silahsızlanması için 60 günlük bir süre tanıdığını iddia ederek, bu durumu saygıyla karşıladıklarını vurguladı. “Hamas’ın tüfekler de dahil tüm silahlarını teslim etmek zorunda kalacağını” açıkladı.

Fuchs, Hamas’ın verilen süre içerisinde silahlanmasını tamamlamadığı takdirde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını yeniden başlatacağına dair uyarıda bulundu. ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 11 Şubat’ta Beyaz Saray’da yaptıkları toplantının ardından, Hamas’a silahsızlanma için 60 günlük süre verilmesi üzerinde anlaştıkları ileri sürülse de, Fuchs’tan önce bu konuda netleşmiş bir planın varlığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

GÜVENLİK SORUNLARI GÜNDEME GELDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, konferansta Gazze’de ağır silahların bulunmadığını kabul etmiş; en kritik silahların tüfekler olduğunu ve Hamas’ın bunları tamamen teslim etmesi gerektiğini savunmuştu.

