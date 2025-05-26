Hamas, ABD’nin Ateşkes Teklifini Kabullendi

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Şimdiye kadar yaklaşık 54 bin masumu öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına tamamen sessiz kalmış durumda. Ancak son gelişmeler, Gazze’deki masumların kurtulması konusunda ateşkes olabileceğine dair umutları artırdı. Hamas yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

Ateşkes VE REHİNE TAKASI MÜZAKERELERİ

Hamaslı yetkililer, ABD’nin garantörlüğünde kalıcı ateşkes için müzakerelerin süreceğini aktardı. Anlaşma, 70 günlük bir ateşkesi ve iki grup halinde 10 rehinenin serbest bırakılmasını öngörüyor. Kaynak, “Teklif, 70 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi’nden kısmi çekilme karşılığında Hamas tarafından iki grup halinde tutulan 10 canlı İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor.” şeklinde bilgi verdi. Teklif ayrıca, uzun süreli hapis cezaları bulunan yüzlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını da öngörüyor.

İSRAİL’DEN BEKLENTİLER

Hamas’tan yapılan açıklamada, herhangi bir ek şart olmaksızın ateşkes teklifinin kabul edildiği belirtildi. İsrail basını ise, ateşkes teklifinin Hamas tarafından kabul edilse dahi Tel Aviv yönetimi tarafından reddedileceği yönünde haberler paylaştı. İsrailli yetkililer, henüz ateşkes teklifiyle ilgili bir açıklama yapmadı.