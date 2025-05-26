Hamas, ABD’nin teklifini kabul etti

HAMAS’TAN ATEŞKES KABULÜ

Filistinli bir kaynak, Hamas’ın ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi. Filistinli yetkili, “ABD garantileri altında ateşkes müzakereleri, kalıcı bir ateşkese varana kadar devam edecek” dedi. Ayrıca, 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılmasını ve 70 günlük bir ateşkesi öngören yeni teklifin, arabulucular aracılığıyla Hamas tarafından kabul edildiği aktarıldı.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Hamas, bugün erken saatlerde İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu’na düzenlediği saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, İsrail’in sivil katliamlarını “yalan ve oyalama açıklamalarıyla” örtbas etmeye çalıştığı ifade edildi. Saldırıların, “işgal güçlerinin uyguladığı yakıp yıkma” politikası ve Gazze’yi boşaltma hedefinin açık göstergesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail’in sivil halkı hedef alarak özellikle kadın ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açan katliamlar işlediği, çok sayıda cesedin tanınamayacak halde olduğu belirtildi. Hamas, “Bu saldırı işgalci İsrail’in soykırım politikasının sürdüğü ve sistematik şekilde sivillerin hedef alındığının göstergesidir” ifadelerini kullandı.