Hamas, ABD’nin teklifini onayladı

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Şimdiye kadar yaklaşık 54 bine yakın masumun hayatını kaybetmesine yol açan İsrail, ateşkes çağrılarına yanıt vermiyor. Ancak, son geliştirilen durum, Gazze’deki masumların kurtulması için ateşkes olabileceğine dair umutları artırmış durumda. Hamas yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından öne sürülen ateşkes teklifini kabul ettiklerini açıkladı.

70 GÜNLÜK ATEŞKES VE REHİNE TAKASI

Hamas temsilcileri, ABD’nin garantörlüğü altında kalıcı ateşkes müzakerelerinin devam edeceğine dair bilgi verdi. Öneri, 70 günlük bir ateşkes ve iki grup halinde 10 rehinenin serbest bırakılmasını kapsıyor. Kaynaklar, “Teklif, 70 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi’nden kısmi çekilme karşılığında Hamas tarafından iki grup halinde tutulan 10 canlı İsrailli rehinenin salıverilmesini içeriyor.” şeklinde belirtti. Teklif ayrıca, uzun süreli hapis cezaları çeken yüzlerce Filistinli mahkumun da serbest bırakılmasını öngörüyor.

İSRAİL’DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Hamas, yaptığı açıklamada, herhangi bir ek şart aramadan ateşkes teklifini kabul ettiklerini ifade etti. Ancak İsrail basını, ateşkes teklifinin Hamas tarafından kabul edilse bile Tel Aviv yönetimi tarafından reddedileceğini öne sürdü. İsrailli yetkililer ise, ateşkes teklifine dair henüz herhangi bir açıklama yapmamış durumda.