Hamas Ateşkes Müzakere İçin Hazır

HAMAS’IN YANITI VE DOLAYLI MÜZAKERELER

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes ve esir takasını içeren anlaşma önerisine yanıt vererek yeni bir açıklama yaptı. Hamas, Witkoff’un önerisindeki ihtilaflı noktaların çözülmesi, Gazze’deki insani krizlerin sona erdirilmesi, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve İsrail’in Gazze’den güçlerini tamamen geri çekmesi için derhal dolaylı müzakerelere başlayacaklarını belirtti. Ayrıca, Katar ve Mısır’a ateşkese yönelik sundukları destek için teşekkür etti.

ABD’NİN TEPKİSİ VE AÇIKLAMALARI

Hamas, Witkoff’un önerisi üzerine, geçici ateşkesin 60 gün boyunca sürmesi ve bu sürenin sonunda müzakerelerin uzamasına dair bir ABD garantisi olmaması nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Öneride, geçici ateşkesin kalıcı bir çözüme dönüşeceğine dair kesin bir güvence yer almadığını vurguladı. Hamas, önceki gün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’nde bulunan 10 esir ve 18 esirin cenazesinin İsrail’e teslim edileceğini, karşılığında ise belirli sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını ifade etmişti. Witkoff, bu yanıtı değerlendirirken “Hamas’ın öneriye yanıtı kesinlikle kabul edilemez” dedi. Öte yandan, İsrail tarafı, 29 Mayıs’ta Witkoff’un ateşkes önerisini kabul etmişti.