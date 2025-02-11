Hamas: İsrail İhlalleri Nedeniyle Takası Erteledik

İSRAİL’İN ANLAŞMA MADDELERİNE UYMAMASI

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada İsrail’in son üç hafta boyunca anlaşma maddelerine uymadığını ifade ediyor. Ebu Ubeyde, “Bunlar arasında; Kuzey Gazze Şeridi’ne dönen göçmenlerin geciktirilmesi, çeşitli bölgelerde bombalama ve ateş açarak hedef alınması, kararlaştırıldığı şekilde insani yardım malzemelerinin tam olarak sokulmaması yer almaktadır. Buna karşın, direniş üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmiştir” diyor.

ESİRLERİN TESLİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ebu Ubeyde, 15 Şubat 2025 Cumartesi günü serbest bırakılması planlanan esirlerin tesliminin, “İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirene ve geçmiş haftalara dair hak kayıplarını telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini” belirtiyor. Hamas tarafından ertelenen bu takas, iki taraf arasında yapılması planlanan altıncı esir değişimi olacaktı.

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