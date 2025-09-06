Hamas’la Yoğun Müzakereler Yürütüyoruz

HAMAS İLE YOĞUN MÜZAKERELER

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te yaptığı basın toplantısında devam eden müzakerelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Gazze konusunda sorulan bir soru üzerine, “Hamas’la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik.” dedi.

ESİRLER VE HUSUSİYETLER

Trump, söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması için Hamas ile görüşmeler yaptıklarını belirtirken, ayrıca toplamda 30 esirin de hayatını kaybettiğini düşündüklerini ifade etti. Bu durum, hem müzakerelerin seyrini hem de bölgedeki durumu etkileme potansiyeline sahip.