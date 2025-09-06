Gündem

Hamas’la Yoğun Müzakereler Yürütüyoruz

hamas-la-yogun-muzakereler-yurutuyoruz

HAMAS İLE YOĞUN MÜZAKERELER

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te yaptığı basın toplantısında devam eden müzakerelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Gazze konusunda sorulan bir soru üzerine, “Hamas’la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik.” dedi.

ESİRLER VE HUSUSİYETLER

Trump, söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması için Hamas ile görüşmeler yaptıklarını belirtirken, ayrıca toplamda 30 esirin de hayatını kaybettiğini düşündüklerini ifade etti. Bu durum, hem müzakerelerin seyrini hem de bölgedeki durumu etkileme potansiyeline sahip.

ÖNEMLİ

Gündem

Tayland’ın Yeni Başbakanı Anutin Oldu

Tayland, son iki yılda üçüncü başbakan değişikliğiyle Anutin Charnvirakul'u yeni başbakan olarak atadı. Bu gelişme, ülkenin siyasi istikrarı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Manşet

Ederson’dan Fenerbahçe’ye Veda!

Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, Türkiye'ye taşınmanın zor ama mutluluk verici olduğunu belirterek, bu kararın ailesi için en iyisi olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.