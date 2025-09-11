Hamas: Saldırının Sorumluluğu Netanyahu’ya Aittir

İSRAİL’İN SALDIRISI VE SONUÇLARI

İsrail ordusu, 9 Eylül tarihinde Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi. Hamas, bu saldırıda lider kadrosunun İsrail suikastinden sağ kurtulduğunu açıklarken, Halil Hayye’nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca, Katar da saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

HAMAS’TAN GELEN TEPKİ

Hamas liderlerinden Fevzi Berhum, Aksa televizyon kanalı aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında saldırıyı değerlendirdi. Berhum, “Bu saldırı, yalnızca müzakere heyetine yönelik bir suikast girişimi değil, müzakere sürecini yok etmeye yönelik bir saldırıdır. Katar ve Mısır’daki arabulucu kardeşlerin rolünü hedef almaktadır” dedi. Ayrıca, saldırının geçmişteki müzakerelerin başarısızlıklarının ve bozulmasının sorumlusunun Netanyahu ve hükümeti olduğunun açık bir kanıtı olduğunu vurguladı.

NETANYAHU’NUN TUTUMU ÜZERİNE YORUMLAR

Berhum, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin herhangi bir anlaşmaya varmayı reddettiğinin kesin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Tel Aviv yönetiminin Gazze halkına karşı yürütülen soykırım ve açlığı durdurmayı amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabaları engellemeye kararlı olduğunun altını çizdi. Bu, bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.